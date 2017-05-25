Глава Гидрометцентра рассказал, какая погода ждет москвичей в конце мая

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Москва, 25 мая. В Москве в конце месяца ожидается плавное повышение температуры воздуха. Однако по-настоящему летней жары ожидать не стоит. Об этом сообщил журналистам глава Гидрометцентра России роман Вильфанд.

Начиная со вторника, 30 мая, ожидается «медленное, постепенное повышение температуры». Тем не менее, температурный фон по-прежнему будет ниже нормы, а о летней жаре в ближайшую неделю говорить не приходится.

Что касается прогноза на ближайшие дни, то в Москву поступит «очень свежий воздух из Гренландии», который вызовет временное похолодание.