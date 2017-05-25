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Общество
Глава Гидрометцентра рассказал, какая погода ждет москвичей в конце мая

Глава Гидрометцентра рассказал, какая погода ждет москвичей в конце мая

16:51  25 Мая 2017
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Глава Гидрометцентра рассказал, какая погода ждет москвичей в конце мая

Москва, 25 мая. В Москве в конце месяца ожидается плавное повышение температуры воздуха. Однако по-настоящему летней жары ожидать не стоит. Об этом сообщил журналистам глава Гидрометцентра России роман Вильфанд. 

Начиная со вторника, 30 мая, ожидается «медленное, постепенное повышение температуры». Тем не менее, температурный фон по-прежнему будет ниже нормы, а о летней жаре в ближайшую неделю говорить не приходится. 

Что касается прогноза на ближайшие дни, то в Москву поступит  «очень свежий воздух из Гренландии», который вызовет временное похолодание. 

«Сейчас над Великобританией находится блокирующий циклон. По восточной периферии его гребня на европейскую территорию России перемещается очень холодный воздух из Арктики, который и является объяснением нынешних длительных холодов», — добавил синоптик. 

#москва #вильфанд
Владимир Багров
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