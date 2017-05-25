Стало известно, когда новые купюры в 200 и 2000 рублей появятся в обращении
Москва, 25 мая. Новые купюры в 200 и 2000 рублей выпустят в обращение осенью 2017 года. Об этом сообщил сегодня первый зампредседателя Банка России Георгий Лунтовский.
По его словам, в июле будет утверждаться окончательный дизайн банкнот, причем одну из них выполнят в улучшенном варианте. В октябре этого года запланирован выпуск купюр в обращение.
«Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты», — уточнил представитель ЦБ.
Ранее гендиректор Гознака Аркадий Трачук сообщал, что новую купюру номиналом в 200 рублей планируют изготовить по новой технологии со специальной обработкой бумаги, которая позволит сделать банкноты долговечными. По его словам, если банкноты с меньшим номиналом изнашиваются приблизительно за год, то более крупные — за несколько лет.
Известно, что на купюре в 200 рублей будут изображены достопримечательности Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. А на 2000-рублевой банкноте изобразят мост на остров Русский во Владивостоке, а также космодром Восточный в Амурской области.