В Избранное

Скопировать

Командующий ВВС Центрального командования США генерал-лейтенант Джеффри Харригиан выступил с заявлением о том, что самолет Российской Федерации в Сирии выполнил перехват самолета-заправщика международной коалиции во главе с американцами.

«Это был истребитель, который взаимодействовал с одним из наших заправщиков… Не помню, был ли это Су-30 или Су-35», — сообщил репортерам Харригиан.

Военачальник, выступавший на брифинге, не уточнил, где и когда произошел перехват. Однако, по его мнению, перехват прошел якобы «непрофессионально». Военный обозреватель телеканала «Царьград ТВ», директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов считает, что в данном случае нужно обратить внимание на нервную реакцию американской стороны.

«Во-первых, они так и не поняли, какой это был конкретно самолет, то ли Су-30, то ли Су-35, что уже говорит о какой-то такой нервозности и панике», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей Иван Коновалов.

Если каждый раз оценивать подобные действия как непрофессиональные, а тем более, если это происходит в зоне боевых действий, отметил Коновалов, тогда не надо садиться за штурвал самолета, нужно управлять гражданским авиалайнером.

«Что такое непрофессиональные действия? Это боевая обстановка. Когда они приближаются к нашим границам, наши самолеты-разведчики их просто отгоняют, а американцы опять заявляют о каком-то непрофессионализме. Это смешно, это какой-то детский лепет», — сообщил Иван Коновалов.

На самом деле ничего необычного не произошло, обращает внимание эксперт, США надо просто помнить, что их военные летчики работают в тесном пространстве сирийского неба, где действуют различные самолеты.

«И надо помнить о том, что это небо им не принадлежит. И вообще, их, кстати, никто туда не звал. Они работают там без приглашения законного сирийского правительства в отличие от российских Воздушно-космических сил», - подытожил эксперт.

Пока в США не могут прийти в себя после случая с перехватом своего заправщика, самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации доставили груз гуманитарной помощи в осажденный террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ) Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.