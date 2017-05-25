Американская актриса умирает от аллергии на мужа и весь окружающий мир

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Лос-Анджелес, 25 мая. После утечки газа у американской актрисы Пилар Олэйв началась аллергия практически на все, включая собственного мужа.

Сейчас 30-летняя женщина проводит большую часть своей жизни за закрытой дверью с плотно завешанными окнами. Страшная болезнь атаковала американку два года назад.

Первые симптомы болезни начались у актрисы еще четыре года назад — женщина начала жаловаться на боли в желудке, частое сердцебиение, давление в груди, туман перед глазами. У нее появилась резкая аллергическая реакция на многие продукты питания, мобильный телефон и любые электрические приборы.

Со временем девушке становилось все хуже и хуже. К счастью, муж девушки обнаружил, что в квартире произошла утечка газа, в результате которой иммунная система американки дала сбой.

После осмотра пациентки врачи сделали неутешительный вывод — организм Пилар сильно отравлен, иммунитет начал атаковать все, что она когда-либо использовала. Женщина даже не может коснуться собственного мужа, потому что ее организм воспринимает его как чужеродную бактерию.