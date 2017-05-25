Комитет Госдумы поддержал выдвижение Небензи на должность постпреда РФ при ООН

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Москва, 25 мая. Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру заместителя министра иностранных дел России Василия Небензи, которого выдвинули на пост постоянного представителя РФ при ООН.

«Комитет поддержал кандидатуру Небензи», — рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил, что намерен представить кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН. Ранее этот пост занимал Виталий Чуркин, который скончался в феврале этого года в результате сердечного приступа.