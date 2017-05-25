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Политика
Комитет Госдумы поддержал выдвижение Небензи на должность постпреда РФ при ООН

Комитет Госдумы поддержал выдвижение Небензи на должность постпреда РФ при ООН

16:48  25 Мая 2017
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Комитет Госдумы поддержал выдвижение Небензи на должность постпреда РФ при ООН

Москва, 25 мая. Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру заместителя министра иностранных дел России Василия Небензи, которого выдвинули на пост постоянного представителя РФ при ООН.

«Комитет поддержал кандидатуру Небензи», — рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил, что намерен представить кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН. Ранее этот пост занимал Виталий Чуркин, который скончался в феврале этого года в результате сердечного приступа.

#небензя
Геннадий Плющев
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