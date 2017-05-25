Красноярский суд прекратил дело о скандальном «фаллическом» куличе с яйцами

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Красноярск, 25 мая. Суд прекратил административное дело в отношении жительницы Красноярска, разместившей на своей странице во «ВКонтакте» фото пасхального кулича и пасхальных яиц, тем самым якобы оскорбившей чувства верующих. Фото в соцсети выявила прокуратура, увидев в изображении фаллический символ.

Как сообщил «Ура.ру» адвокат женщины Владимир Васин, сегодня дело в отношении его подзащитной было прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава правонарушения.

Что вы тут видите? А вот и нет! Дело женщины, запостившей эту фотку прекращено. Работал адвокат Владимир Васин https://t.co/Q0tjCARkz8 pic.twitter.com/NxhoNBVEx5 — Pavel Chikov (@pchikov) May 25, 2017

Скандальное фото было выявлено надзорным ведомством в апреле. После снимок проверили эксперты, постановившие, что «отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное». отношении автора поста в соцсети возбудили дело по статье «Умышленное осквернение предметов религиозного почитания».

Пострадавшими по делу выступили иерей Храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех и его прихожане.

