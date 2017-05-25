Меркель обещает поставить Эрдогану ультиматум о базе «Инджирлик»

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Брюссель, 25 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о намерении объявить президенту Турции Тайипу Эрдогану о необходимости допустить на базу «Инджирлик» немецких парламентариев.

В предстоящей личной беседе Меркель напомнит Эрдогану о необходимости допустить на базу немецких парламентариев. Меркель отметила, что поскольку армия Германии парламентская, «депутаты должны иметь возможность посетить солдат».

«В противном случае мы будем вынуждены покинуть авиабазу «Инджирлик», — сообщила Меркель журналистам по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе.

Ранее Анкара проинформировала Берлин об отказе допустить на базу немецких депутатов. В ответ Берлин заявил о намерении передислоцировать размещенные в Турции подразделения, участвующие в борьбе против террористов запрещенного в России ИГ*. В качестве одного из возможных вариантов новой дислокации рассматривается Иордания.

* Организация запрещена на территории РФ.