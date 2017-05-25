Новости ДНР и ЛНР: гибель легендарного комбата, глава СБУ рвется в Донбасс, дело об обстреле Донецка

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Новости ДНР и ЛНР, 25 мая. Глава СБУ Грицак грозится взять автомат и отправиться воевать в Донбасс, СК РФ возбудил уголовное дело против ВСУ и нацполиции Украины за артиллерийский обстрел Донецка, 65-й российский гумконвой, военкор сообщает о гибели легендарного комбата из ЛНР Цвяха.

Автомат под подушкой: глава СБУ рвется повоевать в Донбассе

Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что, в случае своей недобровольной отставки возьмет в руки автомат и пойдет воевать в Донбасс.

«Если президентом будет принято соответствующее решение в установленном законом порядке, и Верховная рада за него проголосует, я пойду в отставку с удовольствием, возьму свой автомат, который я не сдал, и поеду туда, откуда приехал — в зону АТО», — заявил Грицак в эфире одного из украинских телеканалов.

Впрочем, по его словам, отставкой ему пока никто не грозил. В июле 2014 года Василий Грицак, будучи в должности первого заместителя главы СБУ, возглавил силовую операцию в Донбассе. А через год он стал главой СБУ, но, если верить его словам, с автоматом так и не расстался.

Преступников настигнет возмездие

Следственный комитет России заявил о возбуждении еще трех уголовных дел по фактам артиллерийских обстрелов мирного населения в Донбассе украинскими силовиками, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны»», — сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что речь идет об обстрелах территории Донецкой народной республики, которые имели место 18, 20 и 21 мая. В эти дни части ВСУ и национальной гвардии Украины накрыли артиллерийским огнем села Коминтерново и Спартак на территории ДНР, а также Петровский район Донецка. По данным СК России, в результате обстрелов были ранены четверо мирных жителей.

Шестьдесят пятый конвой для Донбасса

Юбилейный 65-й гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в столицы Донецкой и Луганской народных республик, доставив жителям ДНР и ЛНР самое необходимое, а также книги.

«Гуманитарный конвой МЧС РФ из 20 грузовиков прибыл в Донецк. Разгрузка прошла на двух складах», — сообщили российские спасатели. Всего жители ДНР в этот раз получили 281 тонну детского питания, медикаментов и книг.

Также сообщается, что часть российского гуманитарного конвоя пришла в Луганск, там уже также завершена его разгрузка. В настоящее время грузовики МЧС РФ уже отправились в обратный путь.

Соцсети сообщают о гибели в ЛНР легендарного комбата Владимира Цвяха

Издание «Лента.ру» со ссылкой на информацию, опубликованную в соцсетях Facebook и «ВКонтакте», сообщает, что в зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб легендарный командир батальона «Хулиган» народной милиции Луганской народной республики Владимир Цвях с позывным «Комбат». Первым эту информацию обнародовал военный корреспондент телеканала «Россия-1» Александр Рогаткин.

«Погиб Володя Цвях — легендарный комбат. На передовой, вместе с командиром своей разведки», — цитирует издание запись Рогаткина в Facebook.

О гибели Цвяха также сообщает паблик «Новости ЛНР» в соцсети «ВКонтакте». Официального подтверждения этой информации пока нет.

В одном из интервью Цвях говорил, что не держит зла на военнослужащих ВСУ, которых отправили в Донбасс против их воли. А вот к боевикам из националистических батальонов комбат, по его словам, испытывал совсем другие чувства.

«Для меня интересно повоевать с «Айдаром», «Донбассом», «Днепром»», — говорил Цвях.