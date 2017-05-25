Продолжайте есть кактус: Захарова ответила на желание Киева ввести визы с Россией

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Москва, 25 мая. Заявления украинских властей о визах для россиян просто абсурдны и напоминают ситуацию из анекдота про кактусы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявления Киева о введении визового режима с Россией, назвав их абсурдными. «Это какой-то театр абсурда, какой-то нонсенс, — сказала российский дипломат. — Ситуация с визовым режимом, о котором так мечтают некоторые политические силы на Украине, напоминает мне анекдот про кактусы, которые кололись, но их продолжали есть», — отметила Захарова. Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил Киеву о принципе взаимности, если дело дойдет до введения визового режима со стороны Украины.