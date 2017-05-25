ВКС РФ доставили в Дейр эз-Зор гуманитарную помощь: ФАН публикует видео

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Сирия, Дейр эз-Зор, 25 мая. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации доставили гуманитарную помощь в осажденный террористическим квазиобразованием «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ) Дейр эз-Зор.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором российские ВКС с помощью парашютных платформ доставляют гуманитарную помощь мирным жителям города Дейр эз-Зор. В гумпомощь входят продукты питания, медикаменты и топливо. В настоящий момент авиация — единственный способ доставить хоть что-нибудь в Дейр эз-Зор.

Гуманитарная помощь под прикрытием правительственных сил собирается волонтерами из сирийского Красного Полумесяца. Затем все продовольствие распределяется между мирными жителями города.

Напомним, Дейр эз-Зор уже более трех лет находится в осадном положении. Боевики «Исламского государства»* практически каждый день предпринимают попытки прорвать линию обороны сирийской армии, которая состоит в основном из сил самообороны.

* Организация запрещена на территории РФ.