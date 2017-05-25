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Политика
Лондон заблокировал сотрудничество с Москвой в сфере борьбы с терроризмом — Захарова

Лондон заблокировал сотрудничество с Москвой в сфере борьбы с терроризмом — Захарова

16:41  25 Мая 2017
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Лондон заблокировал сотрудничество с Москвой в сфере борьбы с терроризмом — Захарова

Москва, 25 мая. Британская сторона в одностороннем порядке заблокировала существовавшие между Лондоном и Москвой инструменты по противодействию терроризму. Об этом рассказала журналистам официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

По словам дипломата, двустороннее сотрудничество в данной сфере приносило существенные плоды.

Напомним, ранее стало известно о критическом состоянии 23 человек пострадавших в результате теракта на стадионе в Манчестере. Ответственность за инцидент взяло на себя запрещенное в РФ «Исламское государство*».

* Организация запрещена на территории РФ.

#захарова #рф #британия
Алексей Громов
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