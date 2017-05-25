Журналисты раскрыли план США по разделению России

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Москва, 25 мая. США планируют начать разделение России с Урала, сообщает Рен ТВ. Как стало известно журналистам телеканала, согласно плану Вашингтона, после развала России Сибирь отойдет Америке Дальний Восток — Японии, юг России и Поволжье — Турции, а остальная часть — Германии.

СМИ выяснили, что масштабный заговор продолжается с 1961 года. Разделение России начнется с Екатеринбурга, где уже готовится переворот. «Видео, обнаруженные Рен ТВ, подтверждают – Россию хотят развалить изнутри, как поступили с СССР», — сообщает телеканал. По его данным, выгоду от разделения России получат не только политики, но и мировые корпорации, такие как Boeing, General Electric, Penetron и DuPont.

В спецпроекте «Нас не развалят» телеканал расскажет, за сколько екатеринбургские депутаты продали Урал и какое содействие им окажут американские политики.