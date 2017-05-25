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Новороссия
ЛНР: Украина сократила объемы утилизации химических отходов в Донбассе

ЛНР: Украина сократила объемы утилизации химических отходов в Донбассе

16:20  25 Мая 2017
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ЛНР: Украина сократила объемы утилизации химических отходов в Донбассе

Луганск, 25 мая. Киев почти полностью прекратил утилизацию опасных отходов химической промышленности на подконтрольных ВСУ территориях Донбасса. Об этом заявила представитель Министерства промышленности и торговли ЛНР Виктория Врадий.

«На территории Луганской области, которая нам на сегодня неподконтрольна, практически не ведется никакая работа по утилизации продуктов переработки повышенной опасности как на работающих, так и на не работающих предприятиях», — пояснила Врадий.

Она также добавила, что на территории Луганской области, которая в настоящее время находится под контролем украинских силовиков, расположено семь специализированных полигонов по утилизации опасных отходов химической промышленности.

#донбасс #лнр #химические отходы
Алексей Громов
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