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Луганск, 25 мая. Киев почти полностью прекратил утилизацию опасных отходов химической промышленности на подконтрольных ВСУ территориях Донбасса. Об этом заявила представитель Министерства промышленности и торговли ЛНР Виктория Врадий.

«На территории Луганской области, которая нам на сегодня неподконтрольна, практически не ведется никакая работа по утилизации продуктов переработки повышенной опасности как на работающих, так и на не работающих предприятиях», — пояснила Врадий.

Она также добавила, что на территории Луганской области, которая в настоящее время находится под контролем украинских силовиков, расположено семь специализированных полигонов по утилизации опасных отходов химической промышленности.