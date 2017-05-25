Первое в мире цифровое надгробие установили на могиле в Словении

В Избранное

Скопировать

Марибор, 25 мая. Первый в мире цифровой надгробный памятник появился на одном из кладбищ в Словении. Необычное надгробие было установлено на могиле некоего Янеза Млакара, умершего 17 лет назад.

Памятник снабдили 48-дюймовым экраном, который показывает фотографии, видео и другой контент, загруженный заказчиком монумента. Директор компании-производителя заявил, что при желании в цифровой памятник можно загрузить целый роман. Если рядом с могилой никто не стоит, на мониторе отражается только имя покойного и дата его смерти.

World's first digital tombstone in Slovenia lets visitors see photos and videos of the deceased https://t.co/FJM4ABzeJO — Daily Mail Online (@MailOnline) May 25, 2017

Проект необычного надгробия разработал профессор Мариборского университета Милан Зорман. По его словам, сейчас создается специальное приложение, которое будет взаимодействовать с памятниками. Оно будет прослушивать записанный в памятниках контент через наушники, чтобы не создавать лишний шум на кладбище.

Стоимость необычного надгробия — три тысячи евро.