«Дочка» РЖД объяснила, кто пострадает от отмены поездов между Россией и Украиной

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Москва, 25 мая. В ряде СМИ появилось сообщение о том, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной может полностью прекратиться 1 июня. В ОАО «Федеральная пассажирская компания» эту информацию пока не комментируют, поскольку подтверждения новости нет.

Как сообщила официальный представитель компании «Ридусу», между Россией и Украиной в настоящее время курсируют восемь поездов «Украинских железных дорог», российских поездов нет с 2014 года. Транзитом следуют три поезда «Молдавских железных дорог» и один поезд формирования АО «ФПК» — № 65/66 Москва — Кишинев.

Таким образом, единственным поездом, который следует из России через территорию Украины, остается поезд Москва — Кишинев. Если он попадет под санкции, российская сторона от этого не пострадает, заверили в «Федеральной пассажирской компании»; запретом украинские власти «накажут» скорее самих украинцев и молдаван. Впрочем, панику поднимать не стоит: на данном направлении курсируют несколько поездов «Молдавской железной дороги».