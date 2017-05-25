Рейс в Великобританию отменили из-за «джихадистского» Wi-Fi в самолете

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Мехико, 25 мая. Авиакомпания отменила рейс из Мексики в Великобританию после того, как один из пассажиров обнаружил в самолете сеть Wi-Fi под названием «Мобильный джихадиста Лондон 1».

Обеспокоенный гражданин сразу же обратился к экипажу, который тут же начал выяснять, кто из пассажиров раздает Интернет с таким названием, однако никто не признался. Тогда пилот отказался лететь.

Как сообщает британский таблоид Sun, разбирательство на борту лайнера спровоцировало панику среди некоторых пассажиров. Так, одна женщина от страха начала плакать и просить, чтобы ее выпустили из самолета. В итоге рейс был отменен, пассажиров разместили в местном отеле, чтобы отправить их на следующий день другим самолетом.