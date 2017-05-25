Даръа: «Ан-Нусра» и ССА нарушили режим перемирия

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Аль-Манишия, 25 мая. Боевики и повстанцы атаковали позиции сирийской армии в районе Аль-Манишия.

Сирийские военные были вынуждены ответить на провокации террористов и вооруженных оппозиционеров. Сирийские источники сообщают, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и отряды проамериканской «Свободной сирийской армии» атаковали позиции САА около Аль-Манишии, им удалось захватить 34 здания.

Спецназ ИГ* (запрещенная в России террористическая организация) «Ингимаси» совершил ряд диверсий в пригороде Сайна. Сирийской арабской армии пришлось применить боевую авиацию, сообщает «Аль-Масдар». ВВС САР совершили порядка 22 авианалетов. В данный момент район Аль-Манишия поделен между террористами и правительственными войсками, ведутся боестолкновения.

* Организация запрещена на территории РФ.