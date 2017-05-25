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Спорт
СКА может вернуть лучшего новичка КХЛ

СКА может вернуть лучшего новичка КХЛ

16:12  25 Мая 2017
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СКА может вернуть лучшего новичка КХЛ

Санкт-Петербург, 25 мая. Как стало известно Федеральному агентству новостей, петербургский СКА может вернуть в команду Владимира Ткачева.

21-летний нападающий выступал за победителей Кубка Гагарина в сезоне 2015/16, однако редко проходил в состав. По словам источника, речь идет о полном выкупе прав.

В минувшем сезоне Ткачев провел 54 матчей за «Адмирал», в которых отметился 15 забитыми шайбами и 27 передачами. По итогам сезона нападающий был признан лучшим новичком в КХЛ.

#ткачев
Алексей Громов
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