СКА может вернуть лучшего новичка КХЛ

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 25 мая. Как стало известно Федеральному агентству новостей, петербургский СКА может вернуть в команду Владимира Ткачева.

21-летний нападающий выступал за победителей Кубка Гагарина в сезоне 2015/16, однако редко проходил в состав. По словам источника, речь идет о полном выкупе прав.

В минувшем сезоне Ткачев провел 54 матчей за «Адмирал», в которых отметился 15 забитыми шайбами и 27 передачами. По итогам сезона нападающий был признан лучшим новичком в КХЛ.