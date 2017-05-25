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Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели легендарного комбата Владимира Цвяха в Донбассе

В ЛНР сообщили о гибели легендарного комбата Владимира Цвяха в Донбассе

16:07  25 Мая 2017
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В ЛНР сообщили о гибели легендарного комбата Владимира Цвяха в Донбассе

Луганск, 25 мая. В Донбассе погиб командир батальона «Хулиган» Народной милиции ЛНР Владимир Цвях. Об этом сообщил военный корреспондент телеканала «Россия-1» Александр Рогаткин.

«Погиб Володя Цвях — легендарный комбат. На передовой, вместе с командиром своей разведки», — сообщил Рогаткин на своей странице в Facebook.

В одном из своих интервью Владимир Цвях говорил, что старается избегать столкновений с призывниками ВСУ, и предпочитает воевать с батальонами украинских националистов, которые несут ответственность за раскол Украины и войну в Донбассе.

#донбасс #лнр
Алексей Громов
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