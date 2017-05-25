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Новости Сирии
Хама: боевики ИГ ведут партизанскую войну на востоке провинции

Хама: боевики ИГ ведут партизанскую войну на востоке провинции

15:57  25 Мая 2017
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Хама: боевики ИГ ведут партизанскую войну на востоке провинции

Хама, 25 мая. «Исламское государство»* атаковало блокпост сирийской армии на трассе Хама-Ханассер.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) ведут на востоке провинции Хама партизанскую войну. Исламисты проводят ночные рейды и совершают диверсионные вылазки. Чаще всего джихадисты стараются атаковать КПП на протяженной магистрали Хама-Ханассер.

Хама: боевики ИГ ведут партизанскую войну на востоке провинции

Во время одного из таких нападений игиловцы сумели на короткое время захватить один из блокпостов. Буквально через несколько часов подкрепление САА выбило исламистов с КПП, однако боевикам удалось увезти с собой ПТРК «Метис» и «Корнет», сообщает сирийский интернет-портал.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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