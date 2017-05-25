Хама: боевики ИГ ведут партизанскую войну на востоке провинции

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Хама, 25 мая. «Исламское государство»* атаковало блокпост сирийской армии на трассе Хама-Ханассер.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) ведут на востоке провинции Хама партизанскую войну. Исламисты проводят ночные рейды и совершают диверсионные вылазки. Чаще всего джихадисты стараются атаковать КПП на протяженной магистрали Хама-Ханассер.

Во время одного из таких нападений игиловцы сумели на короткое время захватить один из блокпостов. Буквально через несколько часов подкрепление САА выбило исламистов с КПП, однако боевикам удалось увезти с собой ПТРК «Метис» и «Корнет», сообщает сирийский интернет-портал.

* Организация запрещена на территории РФ.