Дональд и Меланья Трамп принимают Макрона в посольстве США в Брюсселе

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Брюссель, 25 мая. Президент США Дональд Трамп и новый лидер Франции Эммануэль Макрон проводят переговоры в посольстве США в Брюсселе. На повестке встречи глав двух государств – борьба с угрозой терроризма, экономические проблемы и ряд других вопросов.

Ранее Трамп заявил, что тем для обсуждения у них очень много, «в частности, терроризм», сообщает телерадиокомпания RTBF. Ожидается, что переговоры продлятся около часа.

Трампа сопровождает его супруга Меланья, Макрон прибыл на встречу один.

