Елизавета II навестила в госпитале пострадавших при теракте детей

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Лондон, 25 мая. Королева Великобритании Елизавета II навестила детей, пострадавших при теракте в Манчестере и госпитализированных в Королевский детский госпиталь. Как передает Би-би-си, королева пожелала юным пациентам выздоровления и обсудила с ними концерт Арианы Гранде, во время которого и произошел взрыв.

В госпиталь доставили 12 детей младше 16 лет, пострадавших во время теракта. Елизавета II пообщалась почти со всеми из них, кроме девочки, которую во время визита монарха забрали на операцию.

«Это ужасно, просто кошмарно — выбирать такую цель (для нападения), — сказала королева, отметив, что после страшного события «все объединились».

Напомним, что теракт произошел 22 мая во время концерта на стадионе «Манчестер-Арена». Террористом-смертником оказался местный житель Салман Абеди, семья которого переехала из Ливии в Великобританию. В результате взрыва бомбы погибли 12 детей и 10 взрослых. По данным Национальной службы здравоохранения Англии, сейчас не менее 23 человек находятся в критическом состоянии после теракта.