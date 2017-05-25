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Общество
Московских автомобилистов попросили не ездить по Садовому кольцу

Московских автомобилистов попросили не ездить по Садовому кольцу

16:12  25 Мая 2017
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Московских автомобилистов попросили не ездить по Садовому кольцу

Москва, 25 мая. Столичных автомобилистов попросили избегать поездок по Садовому кольцу и прилегающим улицам, особенно в часы пик. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Прежде всего, это связано с работами по благоустройству «Моя улица», которые ведутся в центре столицы. Водителей также просят не ездить по Большой Лубянке и Сретенке. Работы по благоустройству ведутся на Болотной улице и Болотной набережной, Китайгородском проезде, улице Балчуг, Лубочном переулке, Садовом и Бульварном кольцах, в районе Якиманской набережной, на Лубянской площади, а также Москворецкой улице и набережной.

Наибольшие трудности при передвижении на автомобиле возникают на Садовом и Бульварном кольце, в районе Лубянской площади, на Сретенке и ряде других улиц. Движение особенно затруднено в утренние и вечерник часы пик, сообщает телеканал 360.

#москва #садовое кольцо
Катерина Михайлиди
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