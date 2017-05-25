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Экономика
Турецкие экспортеры настаивают на новых ограничениях в торговле с Россией

Турецкие экспортеры настаивают на новых ограничениях в торговле с Россией

17:04  25 Мая 2017
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Турецкие экспортеры настаивают на новых ограничениях в торговле с Россией

Анкара, 25 мая. Турецкие экспортеры настаивают на решение ограничить ввоз российской сельскохозяйственной продукции на уровне 20-25% от общего объема импорта, заявил член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете.

Ранее Мете заявил, что турецкие экспортеры хотят обезопасить себя на случай, если с какой-то страной возникнут проблемы. По его словам, решение об ограничении экспорта сельхозпродукции из РФ было принято союзом экспортеров, на уровне Минэкономики Турции его также поддержали.

Турецкие экспортеры настаивают на новых ограничениях в торговле с Россией

Однако из письменного заявления, распространенного Минэкономики Турции в четверг, следует, что публикации о новых запретах неверны. Ранее экспортеры из Турции инициировали исключение России из списка стран, которые имеют право на беспошлинные поставки сельхозпродуктов. Сейчас Москва поставляет Анкаре около 75% общего объема ввозимой в страну пшеницы.

«Если мы говорим ложь, то пусть они (Минэкономики) скажут правду. Мы подтверждаем наше вчерашнее заявление и отвечаем за свои слова», — цитирует слова Мете РИА Новости.

#россия #турция
Алексей Громов
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