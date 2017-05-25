Турецкие экспортеры настаивают на новых ограничениях в торговле с Россией

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Анкара, 25 мая. Турецкие экспортеры настаивают на решение ограничить ввоз российской сельскохозяйственной продукции на уровне 20-25% от общего объема импорта, заявил член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете.

Ранее Мете заявил, что турецкие экспортеры хотят обезопасить себя на случай, если с какой-то страной возникнут проблемы. По его словам, решение об ограничении экспорта сельхозпродукции из РФ было принято союзом экспортеров, на уровне Минэкономики Турции его также поддержали.

Однако из письменного заявления, распространенного Минэкономики Турции в четверг, следует, что публикации о новых запретах неверны. Ранее экспортеры из Турции инициировали исключение России из списка стран, которые имеют право на беспошлинные поставки сельхозпродуктов. Сейчас Москва поставляет Анкаре около 75% общего объема ввозимой в страну пшеницы.