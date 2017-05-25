Эксперт назвал Россию самой безопасной страной Европы после поимки боевиков ИГ в Москве

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Москва, 25 мая. Операция ФСБ по задержанию в Москве группы боевиков «Исламского государства»* лишний раз доказывает, что уровень безопасности в России самый высокий среди европейских стран. Об этом в четверг заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Россия на данный момент является самой безопасной страной в Европе. Опыт представители спецслужб получали еще при первых чеченских войнах. Они его научились применять», — отметил он.

Коновалов добавил, что западные спецслужбы в отличие от российских не учатся на своих ошибках, сообщает телеканал «Царьград».

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала группу лиц, которые планировали теракты в Москве. После этого преступники собирались примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» (ДАИШ).

* Организация запрещена на территории РФ.