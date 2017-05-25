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Происшествия
Житель Урала получил 8,5 года колонии за нападение на электромонтеров с топором

Житель Урала получил 8,5 года колонии за нападение на электромонтеров с топором

16:02  25 Мая 2017
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Напавшего на электромонтеров с топором жителя Урала приговорили к 8,5 года колонии

Екатеринбург, 25 мая. Жителя Среднеуральска, который пытался зарубить топором электромонтеров за отключение света, суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима, инцидент произошел 1 января 2017 года.

Дежурные электромонтеры отбились от нападавшего жителя Среднеуральска, который пришел «разобраться» с топором с теми, кто отключил ему свет. Известно, что инцидент произошел 1 января 2017 года, виновному в покушении на убийство двух человек вынесли приговор, назначив отбывание наказания в колонии строгого режима на срок 8,5 лет, сообщили в СКР по Свердловской области. Отметим, что житель Среднеуральска признал свою вину в нападении, но потребовал прекращения уголовного дела, пишет Ura.ru

Ирина Селезнева
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