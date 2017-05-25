Мощный взрыв прогремел у здания разведки в Афганистане, есть погибшие

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Кабул, 25 мая. Мощный взрыв прогремел сегодня у здания Национального директората безопасности — разведслужбы Афганистана в расположенном юге страны уезде Вашир. По предварительным данным, в результате взрыва погибли по крайней мере шесть человек.

Как сообщает афганский телеканал TOLOnews, в результате взрыва пострадали не менее восьми человек, двое ранены. Подробности инцидента, произошедшего в провинции Гильменд, в настоящее время выясняются.

Напомним, сегодня также в ходе столкновений с боевиками исламского движения «Талибан» (запрещено в РФ) погибли 13 солдат афганской армии в провинции Кандагар. Талибы совершили нападение на военную базу в уезде Майванд.