Банк России придумал, как легализовать криптовалюты
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Москва, 25 мая. Эксперты Центробанка РФ предлагают считать криптовалюты цифровым товаром. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогакова.
По ее словам, данную инициативу поддержали профильные министерства и ведомства.
«Относить к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару», — подчеркнула Скорообогакова.
Напомним, ранее стало известно о том, что власти Российской Федерации могут легализовать криптовалюты в 2018 году.
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