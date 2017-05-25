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Экономика
Банк России придумал, как легализовать криптовалюты

Банк России придумал, как легализовать криптовалюты

16:13  25 Мая 2017
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Банк России придумал, как легализовать криптовалютыМосква, 25 мая. Эксперты Центробанка РФ предлагают считать криптовалюты цифровым товаром. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогакова.

По ее словам, данную инициативу поддержали профильные министерства и ведомства.

«Относить к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару», — подчеркнула Скорообогакова.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Российской Федерации могут легализовать криптовалюты в 2018 году.

#банк россии #криптовалюта
Алексей Громов
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