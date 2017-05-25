Банк России придумал, как легализовать криптовалюты

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Москва, 25 мая. Эксперты Центробанка РФ предлагают считать криптовалюты цифровым товаром. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогакова.

По ее словам, данную инициативу поддержали профильные министерства и ведомства.

«Относить к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару», — подчеркнула Скорообогакова.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Российской Федерации могут легализовать криптовалюты в 2018 году.