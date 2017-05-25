Новейший российский вертолет Ка-62 отправился в первый полет

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Москва. 25 мая. Сегодня на площадке Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» совершил свой первый испытательный полет новейший российский гражданский вертолет Ка-62. Как сообщает пресс-служба холдинга, полет продолжался в течение 15 минут, испытания были признаны успешными и показали, что успешно завершены все необходимые доработки вертолета.

«Сегодняшние летные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолета, работоспособности его основных систем и комплексов», — рассказал гендиректор компании Александр Михеев.

Ранее Михеев заявлял, что новый Ка-62 призван закрыть крайне важную нишу в российском вертолетном транспорте — он станет дополнением к гражданским версиям самого массового в мире вертолета Ми-8.