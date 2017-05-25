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Новости Сирии
Ракка: пятеро детей погибли от авиаудара коалиции США

Ракка: пятеро детей погибли от авиаудара коалиции США

15:51  25 Мая 2017
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Ракка: пятеро детей погибли от авиаудара коалиции США

Ракка, 25 мая. Международная коалиция во главе с США нанесла очередной авиационный удар по мирным жителям.

Ранее арабские информационные агентства сообщали, что в провинции Ракка под ракетно-бомбовым ударом американской коалиции погибло 16 мирных жителей. Атака была совершена в деревне Аль-Бакка. Сирийские источники приводят новые данные, среди погибших мирных жителей было пятеро детей. Пентагон до сих пор не прокомментировал свои действия.

Ракка: пятеро детей погибли от авиаудара коалиции США

Общественные организации неоднократно заявляли, что жертвами авиаударов международной коалиции в Сирии и Ираке стали сотни мирных жителей. Ранения получили более тысячи гражданских лиц. Авиация США атакует не только позиции боевиков, но и жилые дома, больницы, госпитали и мечети.

Алексей Громов
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