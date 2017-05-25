Власти Красноярского края выделят погорельцам 12 млн рублей

В Избранное

Скопировать

Красноярск, 25 мая. Более 170 жилых домов сгорели или получили повреждения в результате лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае, более 500 человек остались без жилья. На первую помощь пострадавшим выделено почти 12 млн рублей, сообщает источник ФАН.

171 жилой дом сгорел или был поврежден в результате лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае, из них большая часть — 130 домов — в последнем. Без жилья остаются 533 человека.

Сильнее всех пострадали населенные пункты Канск, где сгорели 73 дома и остались без жилья 207 человек, и Стрелка, где сгорело 37 домов и 270 человек оказались без крыши над головой. Из социальных объектов пострадала одна школа, точнее, пищеблок, который стоял отдельно.

Губернатор уже выделил 11,83 млн рублей на первую помощь пострадавшим. На человека приходится в среднем чуть более 20 тыс. рублей. Сумма помощи зависит от понесенного погорельцами ущерба.