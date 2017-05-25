Петербургского «сантехника-потрошителя» посадили на 16 лет

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Санкт-Петербург, 25 мая. В Санкт-Петербурге приговорили к 16 годам колонии строгого режима 64-летнего Юрия Савина, известного как потрошитель. Он жестоко расправился с соседями и расчленил их.

Бывший сантехник неоднократно жаловался полиции на угрозы со стороны пары соседей и воровство своих продуктов. Поскольку никаких мер не предпринималось, мужчина летом 2016 года решит разобраться с проблемой радикальным способом.

Злоумышленник приобрел сигнальный револьвер и переделал в пригодный для стрельбы боевыми патронами. После этого он застрелил 35-летнюю женщину и ее 50-летнего сожителя, расчленил их тела и попытался смыть в канализацию. Однако в трубах образовался засор, и именно это стало ключом к разгадке чудовищного преступления. В ходе расследования выяснилось, что потрошитель был четырежды судим.

«В этот раз он обвиняется по статьям 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), а также статье 105 часть 2 (убийство 2 и более лиц). Прокурор требовал 19 лет лишения свободы, но судья вынес приговор в виде 16 лет колонии строго режима», — сообщили в суде.