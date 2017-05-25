Нету составит компанию Роналду в противостоянии с Россией на Кубке конфедераций

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Лиссабон, 25 мая. Наставник национальной команды Португалии по футболу Фернанду Сантуш вызвал форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду и защитника петербургского «Зенита» Луиша Нету для подготовки к грядущему Кубку конфедераций–2017.

Отметим, что в список вошли 24 игрока, а в окончательном списке останется 23 спортсмена. С полным списком игроков можно ознакомиться на официальном сайте Португальской футбольной федерации.

Напомним, португальская команда в группе «А» сыграет с Россией, Мексикой и Новой Зеландией.

Ранее стало известно, что Роналду грозит крупный штраф и даже тюремный срок из-за неуплаты налогов за два года.