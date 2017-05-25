Попытки США оправдать удары по военным в Сирии неприемлемы — МИД РФ

В Избранное

Скопировать

Москва, 25 мая. Россия считает неприемлемыми попытки США оправдать удары коалиции по сирийским войскам тем, что проправительственные силы якобы создавали угрозу американским военным и силам оппозиции, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Пентагоне заявили, что удар коалиции по проправительственным силам Сирии 18 мая в районе Ат-Танфа был осуществлен, поскольку «командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала эти заявления.

«Попытки американского командования оправдать этот авиаудар тем, что данные подразделения (САР) якобы создавали угрозу сотрудничавшим с коалицией силам вооруженной оппозиции и непосредственно расквартированным в этом районе американским военнослужащим, рассматриваем как неприемлемые», — сказала российский дипломат в ходе брифинга. По словам Захаровой, атака грубо нарушила международное право. Она также добавила, что Запад не хочет осознавать необходимость усиления и объединения усилий в противостоянии терроризму в Сирии.