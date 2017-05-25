ОБСЕ обвинила стороны конфликта в Донбассе в срыве процесса разминирования

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Киев, 25 мая. Ни одна из сторон конфликта в Донбассе не выполнила свои обязательства по разминированию линии соприкосновения. Об этом заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«После гибели одного из наших коллег 23 апреля мы были вынуждены ограничить наше патрулирование, потому что стороны сделали мало или ничего для того, чтобы устранить угрозы нашим наблюдателям из числа гражданских лиц, другим мирным жителям», — сказал Хуг.

Он также напомнил, что ранее стороны конфликта обязались завершить процесс разминирования, а также не устанавливать новые мины, однако стороны не выполнили свои обязательства.