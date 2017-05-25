Сирийская Шахба в Эс-Сувейде возвращается к жизни: ФАН публикует видео

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Сирия, Эс-Сувейда, 25 мая. Город Шахба в провинции Эс-Сувейда возвращается к мирной жизни, проводя массовые мероприятия, посвященные 46 жертвам конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, где запечатлено массовое мероприятие в городе Шахба, в ходе которого было посажено 46 сосен с именными табличками. Эти деревья олицетворяют собой жителей города, которые были замучены насмерть боевиками незаконных вооруженных формирований, по сей день воюющих против Сирийской арабской армии и терроризирующих захваченные населенные пункты.

На массовом мероприятии присутствовали правительственные и гражданские ассоциации. Сама же улица, где посадили сосны, была названа в честь мучеников. «Ваша кровь расцветет от гордости и славы», — написано на мемориальной доске.

По словам губернатора Эс-Сувейда Амера Аль-Аше, люди, замученные террористическим группировками, заслуживают уважения и признательности. Заметим, что на мероприятии присутствовали родственники погибших сирийцев.