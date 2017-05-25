Гатилов представит в Госдуме Небензю как постпреда России при ООН

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Москва, 25 мая. Замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что предложит в Госдуме кандидатуру своего коллеги Василия Небензи на пост постоянного представителя РФ при ООН.

Он также не исключил, что Небензя, в случае одобрения его кандидатуры, может приехать в ООН в качестве постпреда уже этим летом.

«Я считаю, что да. Будем надеяться, что этот процесс завершится как можно быстрее», — пояснил он.

Напомним, что ранее пост постоянного представителя РФ при ООН занимал Виталий Чуркин. В феврале 2017 года дипломат скончался из-за сердечного приступа. Временно исполняющим обязанности был назначен Петр Ильичев.