Гатилов представит в Госдуме Небензю как постпреда России при ООН
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Москва, 25 мая. Замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что предложит в Госдуме кандидатуру своего коллеги Василия Небензи на пост постоянного представителя РФ при ООН.
Он также не исключил, что Небензя, в случае одобрения его кандидатуры, может приехать в ООН в качестве постпреда уже этим летом.
«Я считаю, что да. Будем надеяться, что этот процесс завершится как можно быстрее», — пояснил он.
Напомним, что ранее пост постоянного представителя РФ при ООН занимал Виталий Чуркин. В феврале 2017 года дипломат скончался из-за сердечного приступа. Временно исполняющим обязанности был назначен Петр Ильичев.
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