Надежда Савченко: Минюст и Порошенко хотят сломать нас!

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Киев, 25 мая. Презентация политической партии «Общественно - политическая платформа Надежды Савченко» в пресс-центре ЛИГАБизнесИнформ закончилась скандалом. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), Надежда Савченко пришла в офис агентства за несколько минут до назначенного времени, но не ответила ни на один вопрос журналистов.

Она была одета в белые брюки и футболку с трезубцем, поверх который был наброшен черный пиджак, и вела себя довольно нервно – часто озиралась, отворачивалась от камер.

Затем она вышла к столу, где уже стояла ее табличка, но не стала садиться, а проговорила всю свою речь стоя.

ФАН приводит видео и слова Савченко полностью. Первые две минуты депутат Рады благодарила всех, кто участвовал в ее освобождении.

«Спасибо, что пришли. Сегодня годовщина моего освобождения и я благодарна всем украинцам,

я благодарна своим родным, я благодарна каждому человеку, который прожил со смою эти два тяжелых года борьбы тем людям, которые боролись за меня, верили, которые помогли получить свободу. Наиболее тяжелым за эти два года является то, что не освободили наших украинцев, которые и далее продолжают оставаться в плену, и далее остаются заложниками РФ. Это был тяжелый год борьбы. За этот год я сделала все, чтобы я сделала для самого близкого человека, если бы он оказался в плену, за этот год я сделала все, что делала для меня моя сестра, все украинцы. Мы боролись и боремся, этот путь нелегкий, я его прошла и знаю, но я верю в то, что он возможен, потому что он стал возможным для меня. Поэтому хочу еще раз поблагодарить каждого украинца, каждого украинца за границей, каждого человека в мире, который понял, что чужого горя не бывает», - заявила Савченко.

Затем она, наконец, перешла к теме пресс-конференции.

«Сегодня мы должны были презентовать новую политическую силу, Общественную политическую платформу Надежды Савченко. Все было готово для этой презентации, как вы видите, кроме одного - партия проходит перерегистрацию и Минюст, несмотря от того, что вышли все сроки по закону, не дав никаких замечаний и объяснений, не отвечая просто на любые обращения, телефонные звонки не сделал перерегистрацию партии», - заявила Савченко.

Далее депутат ВР подвергла критике всю политическую систему на Украине в целом, обвинив участников в краже идей и названий.

«Это происходит не только с партией, это происходит на Украине постоянно. Очень много политических партий не регистрируют, регистрируют их с нарушениями, всячески препятствуют. Это заканчивается плагиатом, плагиатом и воровством у нас, кражей даже имен и фамилий, что мы в принципе наблюдаем в украинском демократическом пространстве. Это заканчивается тем, что может быть украдена программа, идея концепция. Нетрудно подарить идею людям, идея верная - это смена политической системы. Эту идею мы объясняли и на нее откликнулись понимающие люди по всей Украине. У нас есть сила людей, которые готовы работать, которые хотят работать и они имеют право работать независимо от любых юридических и бюрократических препятствий, люди собираются и делают тот механизм, в какой они верят. Это показали майданы, это показывают новые направления политических движений которые понимают, что такая система политическая, которая сложилась за 26 лет независимости Украины не имеет права больше на существование, потому что она не дает существовать и жить украинскому народу. Мы будем и дальше работать, как работали до того по всей Украине с людьми, которые понимают, которые хотят научиться. Юридическое оформление всего этого процесса будет доведено до конца законным способом, или через обращение в суд, или, в конце концов, они сами сделают то, что должны были сделать. Я благодарю всех, кто верит, что все возможно, если мы этого захотим. Поэтому, спасибо всем кто пришел, спасибо всем, что уделили внимание. Если не получается таким способом, будем действовать другим способом, которого заслуживает та система, которая хочет сломать нас», - сказала она.

После этих слов Савченко прошла в зал, забрала свою сумку с кресла, и заявила бросившимся к ней журналистам:

«Я думаю, что вопросов еще будет очень много, на самом деле, как я предвижу, но так как это было время для донесения идей и процессов, и если сейчас не получается донести, то мы будем озвучивать их в других местах, чтобы вопросы были освещены. Потому что меня лично можно спрашивать о многом, но я сказала то, что хотела сказать на этой пресс-конференции. Спасибо. Дальше вы можете поговорить между собой».

Разочарованные журналисты проводили Надежду Савченко возмущенным гулом.

Напомним, ранее в интервью для Krytyka Polityczna внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что готова стать президентом Украины. Об этом она и должна была сообщить сегодня на специально созванной пресс-конференции.