Путин подписал указ о привлечении Росгвардии к отражению агрессии против России
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Москва, 25 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росгвардия будет привлекаться к отражению агрессии на РФ вместе с ВС и пограничниками. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, в документе говорится, что в основные задачи оперативно-территориального объединения входит участие в отражении агрессии против России совместно с ВС РФ, пограничниками и другими воинскими формированиями и органами.
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