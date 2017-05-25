Где очень много диких обезьян: Путин подарил Калягину книгу о Бразилии

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Москва, 25 мая. Президент России подарил знаменитому актеру театра и кино Александру Калягину книгу с отчетом о первой российской экспедиции в Бразилию, напомнив таким образом об одной из звездных ролей Калягина — в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!».

«Я вас поздравляю сердечно и с днем рождения, и с государственной наградой, и с тем, что вы так активно продолжаете творческую деятельность, но самое главное с тем, что миллионы людей в нашей стране любят ваше творчество», — поздравил Владимир Путин художественного руководителя театра Et Cetera.

В ответ актер, который справляет 75-летний юбилей, напомнил, что пять лет назад на юбилей президент подарил ему полное собрание сочинений Гоголя: «Вы как в воду глядели. И сегодня премьера «Ревизора», где я играю Хлестакова. Советую вам посмотреть, если удастся».

Калягин отметил, что впервые в спектакле Хлестаков получился такой пожилой: по сюжету ему 23 года. В ответ на это Путин отметил, что «Хлестаков — это же персонаж без возраста».