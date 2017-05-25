Лучше не станет: эксперт рассказал, чем грозит Украине отмена поездов в Россию

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Киев, 25 мая. Запрет на железнодорожное сообщение с Россией, которое, если верить СМИ, готовится ввести Киев с 1 июля, приведет к полному отгораживанию Украины от РФ и сжиганию всех мостов, после чего достичь договоренностей с Москвой будет крайне сложно.

При этом российские власти имеют огромные ресурсы для того, чтобы поставить украинские власти в крайне неудобное положение, но на сегодняшний день не задействована и сотая доля этих возможностей.

Так считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Кремль дал ясно понять, что не воспринимает нынешнюю украинскую власть вообще никак. И вопрос только в том, будет ли Кремль предпринимать жесткие шаги в отношении этого руководства, создавая ему внутренние проблемы, или не будет», — цитирует эксперта «Свободная пресса».

Если не брать в расчет убытки, которые понесет при этом перевозчик (пассажиропоток между Украиной и Россией составляет порядка 2 млн человек в год), то простые граждане ощутят последствия в полной мере. Ведь многие украинцы продолжают приезжать на территорию РФ к многочисленным родственникам и по рабочим делам.