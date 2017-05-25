МЧС предупреждает жителей Подмосковья о резком ухудшении погоды

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Москва, 25 мая. Резкое ухудшение погодных условий произойдет в Подмосковье в ближайшие часы. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Синоптики предупреждают, что непогода сохранится до вечера 25 мая. На московский регион обрушится дождь с грозой и ветер скоростью до 17 м/с. Спасиатели просят жителей региона быть бдительными и не приближаться к шатким конструкциям и деревьям, а также быть внимательными на дорогах.

Ранее синоптики сообщили, что к концу недели в московском регионе ожидается снег и похолодание до 10 градусов днем и 0–5 градусов ночью, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».