Захарова посоветовала учитывать ситуацию в Великобритании при планировании поездок

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Москва, 25 мая. Министерство иностранных дел РФ просит россиян принимать во внимание ситуацию в Великобритании при планировании поездок. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

Она напомнила о том, что уровень террористической угрозы на территории Великобритании был поднят до критического.

«Рекомендуем российским гражданам принимать этот фактор во внимание при планировании поездок», — цитирует слова дипломата RT.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вестминстерский дворец был закрыт для туристов после теракта в Манчестере.