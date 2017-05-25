В Сети появилось видео первого в мире секс-круиза

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Лондон, 25 мая. Первый в мире морской секс-круиз Desire Cruise начнется осенью 2017 года, точкой отправления лайнера выбрана Венеция. Посвященную этому событию видеопрезентацию сегодня опубликовала газета Daily Star.

Всем участникам эротического путешествия обещают воплощение самых смелых фантазий на борту лайнера Azamara Quest. Кроме того, для туристов там будут устраивать вечеринки и развлечения для взрослых. Продажи билетов на секс-круиз начались еще прошлым летом. Самый дорогой билет можно было приобрести за 11 тысяч долларов, самый дешевый — за 3,2 тысячи.