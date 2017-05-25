Андрогина с Украины и озорную Мальвину поймали в борделе на западе Москвы

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Москва, 25 мая. Андрогин с Украины вместе с жительницей Москвы организовали бордель в сауне на западе столицы. Видеозапись с камер скрытого наблюдения, запечатлевших задержания в притоне, появилась в Сети.

В ходе контрольной закупки были задержаны четыре проститутки и сами организаторы интимного бизнеса. Борделем управляли 24-летняя москвичка и 29-летняя уроженка Украины. Однако о том, что последняя является женщиной, полицейские узнали только после проверки документом. Ее внешность и голос говорили об обратном, сообщает телеканал 360.

Возраст задержанных проституток составляет от 19 до 32 лет. Среди них была и озорная Мальвина с синими волосами. Каждая из них должна была получить за ночь 40 тысяч рублей, сообщает Телеканал 360.

Когда выяснилось, что клиенты являются полицейскими, жрицы любви начали убеждать их, что оказались в сауне случайно и никогда ранее не занимались проституцией. В итоге они получили административные штрафы. В отношении организаторов борделя возбудили уголовное дело об организации занятий проституцией.

