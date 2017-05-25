Центробанк рассказал о перспективах соглашения с Visa по картам «Мир»

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Москва, 25 мая. Возможность создания карты «Мир» совместно с Visa прояснится в июне, сейчас Центробанк продолжает вести переговоры о заключении кобейджингового соглашения, заявила зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

При этом она отметила, что переговорный процесс идет непросто, однако Банк России все же надеется на его благополучный исход.

«Мы отстаиваем свои национальные интересы — хотим, чтобы кобейдж действительно был для масс как средство активного развития нашей системы внутри страны, а международные транзакции должны происходить за рубежом как международные», - пояснила Скоробогатова.

Ситуация, по ее прогнозам, прояснится уже в июне.