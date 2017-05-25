Замглавы Минобороны РФ рассказал о роли космодрома «Плесецк» для России

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Мирный (Архангельская область), 25 мая. На космодроме «Плесецк», с которого сегодня была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом военного назначения, ведется очень сложная и очень нужная для государства работа, заявил заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов после построения и награждения боевого расчета, обеспечившего пуск ракеты.

На 1-м Государственном испытательном космодроме Министерства обороны Российской Федерации сегодня был осуществлен очередной успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом военного назначения. Все агрегаты работают штатно. Космический аппарат выведен на околоземную орбиту.

Отвечающий за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны России Иванов отдельно отметил, что МО продолжает работу по наращиванию возможностей космодрома «Плесецк», передает корреспондент Федерального агентства новостей. В частности, на 2018 год намечена реконструкция в «Плесецке» второго стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» среднего класса, а в период 2021-2025 годов должно состояться строительство третьего стартового комплекса для ракеты-носителя легкого класса. Одновременно будет построена необходимая социальная инфраструктура.

Иванов напомнил, что за предыдущие 60 лет с территории космодрома «Плесецк» было осуществлено более 500 пусков одних только межконтинентальных баллистических ракет.

«Здесь ведется очень сложная и очень нужная работа для нашего государства», — резюмировал Иванов.

Напомним, что «Плесецк», будучи крупнейшим космодромом в России, в перспективе должен стать главным местом старта большинства космических аппаратов, используемых в интересах обороны и безопасности государства. По состоянию на 2017 год, со стартовых площадок «Плесецка» выведены на околоземные орбиты свыше 2000 космических аппаратов различного назначения.