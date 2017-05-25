Хомс: «Охотники на ИГИЛ» уничтожили танк боевиков на востоке провинции

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Пальмира, 25 мая. Элитное подразделение «Охотники на ИГИЛ»* поддерживает наступление САА на востоке Хомса.

Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что «Охотники на ИГИЛ» овладели рядом высот, которые позволяют контролировать месторождение Арак. Во время столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) был уничтожен танк Т-55 вместе с экипажем.

Источник отмечает, что правительственные войска в ходе наступления зачистили бывшую базу ракетного дивизиона, которая расположена рядом с населенным пунктом Эль-Карьятейн. Серьезное сопротивление со стороны боевиков было встречено сирийскими военными около дорожной развязки Талила.

* Организация запрещена на территории РФ.