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Общество
Меломан из Омска зарезал соседа за просьбу сделать музыку потише

Меломан из Омска зарезал соседа за просьбу сделать музыку потише

15:33  25 Мая 2017
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Меломан из Омска зарезал соседа за просьбу сделать музыку потише

Омск, 25 мая. Агрессивный меломан убил своего соседа после того, как тот попросил сделать музыку потише, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Инцидент произошел 24 мая. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили в квартире на проспекте Маркса тело 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По версии следствия, покойный пришел в гости к своему другу, но общаться им мешала громкая музыка, которая раздавалась из квартиры по соседству. Тогда мужчина попросил соседа сделать музыку потише. Во время беседы между ними произошел конфликт, в ходе которого 47-летний меломан ударил оппонента ножом. Мужчина скончался на месте. В данный момент подозреваемый в убийстве задержан.

#убийство #омск
Алексей Громов
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