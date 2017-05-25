Мужчина зверски избил жительницу Подмосковья и украл из ее квартиры 200 тыс. рублей
Москва, 25 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ворвался в квартиру женщины в Клинском районе, нанес ей телесные повреждения и похитил 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба главка министерства внутренних дел России.
По данным ведомства, жительница Подмосковья сама пришла в полицию и сообщила об ограблении. По ее словам, неизвестный мужчина ворвался в ее квартиру, расположенную в поселке Шевляково, и украл сумку с денежными средствами и мобильным телефоном.
Всего же ущерб составил 200 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Подозреваемому грозит до семи лет тюремного заключения.